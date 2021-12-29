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В Белоруссии предложили "разнести Киев ракетами" и поставить статую Путина

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Таким образом Москве следует оправдать все обвинения в подготовке вторжения, считает журналист Азаренок.

Белорусский журналист Григорий Азаренок в эфире телевизионного канала CTV заявил о необходимости нанести по Украине ракетный удар. По его мнению, именно таким образом Москве следует оправдать все обвинения, высказанные против нее, в подготовке вторжения. 

Азаренок считает, что в настоящее время иностранные журналисты пытаются выставить оппонентов Украины "страшными людьми", а потому следует подтвердить опасения и начать наступление на эту страну. 

Ворвемся с Севера и Запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую президента РФ Владимира Путина.

Григорий Азаренок, журналист

Он предложил вмонтировать в глаза статуи российского лидера лазеры, которые будут распространять "вирус диктатуры", защищенный от "локдаунов и вакцинации".

Ранее Азаренок назвал российского журналиста Юрия Дудя "либеральным чучелом" и "вшивой гнидой". 

Видео: Youtube / Новости. Здесь и сейчас
 

Теги: григорий азаренок, ракетный удар, статуя
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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