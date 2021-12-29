Азаренок назвал Дудя "либеральным чучелом" и "вшивой гнидой"

Журналист раскритиковал коллегу за новый выпуск об эмигрантах.

Белорусский ведущий Григорий Азаренок назвал российского журналиста Юрия Дудя "либеральным чучелом" и "вшивой гнидой". Такое заявление иностранец сделал в эфире местного телеканала СТВ. Он раскритиковал коллегу из-за его нового видео об эмигрантах. Ведущий также предрек "белорусизацию России".

Ведущий Азаренко напомнил Дудю о дне рождения советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого. По мнению белоруса, музыкант точно бы поддержал "Батьку" Александра Лукашенко.

Ему бы 84 исполнилось. Вполне можно было б жить еще. Вот уверен, он бы ни в какую партию не вступал, не дискутировал бы со змагарами, он бы песню про них спел. Григорий Азаренок, ведущий

Азаренок добавил, что Высоцкий с удовольствием бы "врезал в морду" продажным кодлам и конкретно Павлу Латушко и Степану Путило (оппозиционеры) и Дудя.

В суд вновь направили дело против Дудя о пропаганде наркотиков.

Фото и видео: YouTube / Григорий Азарёнок