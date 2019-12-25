В суд вновь направили дело против Дудя о пропаганде наркотиков

Дело будет рассматриваться в Зюзинском районном суде Москвы.

В суд вновь направили административное дело против Дудя о пропаганде наркотиков (по части 1.1 статьи 6.13 КоАП). Об этом рассказали представители инстанции. По информации от чиновников, дело будет рассматриваться в Зюзинском районном суде российской столицы. Дата заседания пока что не назначена.

В Зюзинском районном суде зарегистрированы материалы административного дела в отношения Дудя Ю. сообщение пресс-службы суда

Напомним, что административное дело заведено в отношении журналиста 23 апреля. Ранее член Общественной палаты России Екатерина Мизулина рассказала о том, что в ходе проверки оказалось, что во время интервью с украинским блогером Ивангаем и российским рэпером Моргенштерном были зафиксированы эпизоды с пропагандой двух запрещенных веществ.

Юрий Дудь протестировал разработанную петербуржцем с ДЦП программу для геймеров.

Фото: Instagram/yurydud