Россияне грозит заключение на 6-15 лет.

В Белоруссии пограничники задержали причастную к наркотрафику 30-летнюю россиянку. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы местного пограничного комитета. Женщина подозревается в незаконном обороте психотропных веществ. Инцидент зафиксирован 20 декабря мозырскими таможенниками в Лельчицком районе Гомельской области. При проверке документов иностранка не смогла объяснить представителям закона цель своего нахождения в пограничной зоне. Ее поведение вызвало подозрения у пограничников.

В результате опроса пограничники установили, что она приехала за спрятанным свертком. По результатам экспертизы установлено, что их содержимое является опасным веществом пара-метилэфедроном. пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии

В отношении задержанной ведется уголовное дело. Россиянке грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет. Оперативники нашли в лесном массиве полиэтиленовый сверток, в котором находилось восемь полимерных пакетов с общей массой около четырех килограммов.

В Пентагоне не видят признаков подготовки наступательных операций на Украину из Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пограничный комитет Беларуси