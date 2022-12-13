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В Белоруссии пограничники задержали причастную к наркотрафику россиянку

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Россияне грозит заключение на 6-15 лет.

В Белоруссии пограничники задержали причастную к наркотрафику 30-летнюю россиянку. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы местного пограничного комитета. Женщина подозревается в незаконном обороте психотропных веществ. Инцидент зафиксирован 20 декабря мозырскими таможенниками в Лельчицком районе Гомельской области. При проверке документов иностранка не смогла объяснить представителям закона цель своего нахождения в пограничной зоне. Ее поведение вызвало подозрения у пограничников.

В результате опроса пограничники установили, что она приехала за спрятанным свертком. По результатам экспертизы установлено, что их содержимое является опасным веществом пара-метилэфедроном.

пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии

В отношении задержанной ведется уголовное дело. Россиянке грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет. Оперативники нашли в лесном массиве полиэтиленовый сверток, в котором находилось восемь полимерных пакетов с общей массой около четырех килограммов.

В Пентагоне не видят признаков подготовки наступательных операций на Украину из Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Теги: белоруссия, метилэфедрон, наркотики
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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