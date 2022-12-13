В Пентагоне не видят признаков подготовки наступательных операций на Украину из Белоруссии

Патрик Райдер рассказал о том, что США не имеют поводов для беспокойства на текущий момент.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не фиксирует признаков подготовки к боевым действиям против Украины с территории Белоруссии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделал официальный представитель министерства по обороне США, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник таким образом ответил на вопрос о том, беспокоятся ли власти страны о возможном наступлении весной на Украину из Белоруссии. В Пентагоне продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе и мониторить обстановку.

Что касается Белоруссии, мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков какой-либо подготовки наступательных действий. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагон

Генерал ВВС США уточнил, что военные продолжат внимательно следить за любыми перемещениями личного состава или техники, "которые могут вызвать беспокойство".

США призвали Китай держать линии связи открытыми во избежание просчетов.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

