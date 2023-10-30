В Белоруссии подтвердили готовность стать переговорной площадкой по Украине

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подтвердил готовность страны стать переговорной площадкой для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил на 10-м Пекинском форуме по вопросам безопасности "Сяншань" в Пекине.
По словам Хренина, продолжающееся противостояние на территории Украины несет в себе угрозы для глобальной безопасности. Он подчеркнул, что в Минске считают непродуктивным повторять оценку военных аспектов данного конфликта. Также глава Минобороны Белоруссии отметил, что украинский конфликт служит источником для пополнения нелегальных рынков вооружений.
Ранее мы сообщали, что Белоруссия и Китай обсудили выработку плана военного сотрудничества.
Видео: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
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