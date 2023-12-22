Джон Кирби оценил военную помощь, которая якобы оказывается России.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не располагают свидетельствами якобы имевшей место передачи иранскими властями ракет России для использования этого оружия в ходе специальной военной операции на территории Украины. Этот факт признал а регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник в очередной раз упомянул о том, что Москва якобы закупила баллистические ракеты у Северной Кореи, а также получает иранские беспилотники для проведения СВО.

Мне ничего не известно о каком-либо конкретном подтверждении того, что иранские ракеты поставляются России для применения на Украине. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что 2 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной французским министром по иностранным делам Стефаном Сежурне пресс-конференции утверждал перед СМИ, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран на встрече в Париже затрагивали вопрос отправки иранских ракет, "поставляемых России и применяемых против украинцев.

США озадачены решением Нетаньяху не отправлять делегацию в Вашингтон.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance