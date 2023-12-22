В Белом доме заявили, что программы-шпионы "угрожают демократии" и нацбезопасности США

Келли Раззук раскрыла подробности о саммите, который пройдет в Южной Корее.

Американское внешнеполитическое ведомство полагает, что коммерческие шпионские программы "угрожают демократии". В связи с такой угрозой Госдеп намерен поднять эту проблему на "саммите за демократию", который состоится в Южной Корее. Такое заявление сделала на брифинге для иностранных журналистов специальный помощник президента Джо Байдена по вопросам демократии и прав человека Келли Раззук. Дипломат подчеркнула, что также такие программы могут угрожать правам человека.

В рамках саммита мы решили впервые организовать встречу по вопросам злоупотребления коммерческими шпионскими программами. Это не только угроза национальной безопасности и секретности, но и угроза демократии. Келли Разук, сотрудница Госдепа США

Дополнительно заместитель помощника президента США и координатор по разведывательным программам в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Махер Битар пояснил СМИ, что на международном саммите несколько новых стран-членов, международных партнеров США присоединятся к международному соглашению по борьбе с распространением коммерческих шпионских программ.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State