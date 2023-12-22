В Белом доме заявили, что США не будет ограничивать поставку оружия Израилю

По словам Салливана, нынешняя политика Вашингтона не включает подобные шаги.

Соединенные Штаты не будут ограничивать поставку оружия Израилю. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Комментируя перспективы введения ограничений на передачу вооружений Израилю, Салливан отметил, что нынешняя политика Вашингтона не включает подобные шаги. Он подчеркнул, что Белый дом не будет "вдаваться в гипотетические рассуждения относительно того, что произойдет в дальнейшем".

Ранее Салливан заявил, что нет замены военной помощи США Украине на Западе.

Видео: YouTube / CNBC Television