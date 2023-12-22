Салливан заявил, что нет замены военной помощи США Украине на Западе

В Белом доме оценили обстановку для ВСУ на линии соприкосновения.

Коллективный Запад не может чем-либо заменить оказываемую американской администрацией при президенте Джо Байдене военную помощь армии киевского режима. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Эксперт заметил, что власти США больше не могут себе позволить ждать выделения Конгрессом дополнительного финансирования для ВСУ, так как для них промедление наносит значительный ущерб, вредит национальным интересам страны.

Этот пробел не может быть полностью заполнен нашими союзниками и партнерами, мы должны посмотреть правде в лицо. Если собрать все воедино, то замены предоставляемому США финансированию просто нет. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

В Белом доме добавили, что цена бездействия США растет с каждым днем на поле боя. Джейк Салливан пояснил, что все чаще поступают сведения о том, что Вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов, сейчас снаряды заканчиваются на линии фронта.

В Белом доме заявили об отсутствии объявлений о передаче Киеву ракет ATACMS.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television