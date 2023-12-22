В Белом доме заявили об отсутствии объявлений о передаче Киеву ракет ATACMS

Джейк Салливан не подтвердил материал The Politico об отправке ВСУ ракет американского производства.

У американской администрации при президенте Джо Байдене нет объявлений, касающихся возможности поставок Вооруженным силам Украины тактических баллистических ракет ATACMS. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом чиновник ответил прессе на вопрос о том, включает ли новый пакет военной поддержки армии киевского режима ракеты ATACMS.

Объявлений для вас об ATACMS у меня сегодня нет. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Напомним, что издание The Politico со ссылкой на собственные источники в американской администрации информировала читателей о том, что Вашингтон намерен 12 марта объявить о передаче ВСУ тактических ракет ATACMS.

Белый дом не считает необходимым увеличение военного присутствия в Польше.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television