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В Белом доме сообщили об отсутствии планов визита Байдена на Украину

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Американский лидер намерен посетить Украину в будущем.

Президент США Джо Байден не планирует визиты на Украину. Об этом сообщила на брифинге новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, американский лидер намерен посетить Украину в будущем. Однако на данном этапе таких планов у администрации США нет.

Жан-Пьер отметила, что Байден проводит регулярные телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее мы сообщали, что Сенат США согласился проголосовать по проекту о помощи Украине.

Видео: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, карин жан-пьер, президент сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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