В Белом доме рассказали об аварии с участием кортежа Байдена

Позже сообщили, что ДТП не было преднамеренным.

Водитель автомобиля врезался в одну из машин в составе кортежа президента США Джо Байдена. Об этом сообщает пул журналистов Белого дома.

Инцидент произошел в момент выхода главы государства из штаб-квартиры своей избирательной кампании в городе Уилмингтон в штате Дэлавер. Вместе с ним была его жена Джилл Байден, которая первая села в автомобиль кортежа. Сам президент не успел сесть внутрь, так как в этот момент неизвестный врезался во внедорожник кортежа.

Охрана президента США тут же окружила врезавшийся автомобиль. Позже сообщили, что ДТП не было преднамеренным. Кортеж Байдена отбыл с места без происшествий.

Ранее мы сообщали, что на "Би-би-си" Байдена назвали президентом Украины.

Видео: Telegram / РИА Новости