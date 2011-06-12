Кэтрин Бьяруанга перепутала глав государств в эфире телеканала.

Ведущая британского телеканала BBC Кэтрин Бьяруанга по ошибке в прямом эфире назвала американского президента Джо Байдена президентом Украины в выпуске новостей. На этот инцидент обратили внимание западные и российские СМИ. Позже отрывок с конфузом был опубликован в социальных сетях. Известно, что в информационном выпуске говорилось о визите лидера киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон.

На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом... С президентом Украины Джо Байден заявил...... Кэтрин Бьяруанга, ведущая программы

Ранее сообщалось о том, что украинский президент Владимир Зеленский столкнулся в США с холодным приемом. Авторы материала в информационном агентстве The Bloomberg уточнили, что иностранный гость уехал из Вашингтона, так и не получив гарантий по дальнейшей финансовой помощи от американского Конгресса.

В США публично унизили Зеленского.

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