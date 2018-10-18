В США публично унизили Зеленского

Лора Ингрэм сравнила президента Украины с мошенником Бернардом Мэдоффом.

Американская ведущая с телеканала Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире раскритиковала посетившего США лидера киевского режима Владимира Зеленского. Журналистка сравнила иностранного политика его с известным американским аферистом Бернардом Мэдоффом. Этот злоумышленник является создателем создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды. Он был приговорен к 150 годам заключения за его аферу. По мнению женщины, Владимир Зеленский пытается убедить граждан страны в то, что если Вашингтон не выделит Киеву многомиллиардный пакет военной помощи, то все "выйдет из-под контроля". Такая риторика, по словам Ингрэм, напоминает подход финансовых мошенников.

Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства? Лора Ингрэм, ведущая Fоx News

Ведущая передразнила Владимира Зеленского, сказав его голосом: "Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции". Ведущая в США напомнила о том, что власти в Белом доме финансируют режим, который не только провалил широко разрекламированное контрнаступление в регионе Европы, но и также воровал денежные средства, переданные американскими налогоплательщиками, а также дополнительно запретил миллионам русскоговорящих жителей своего государства говорить на родном языке,отменил выборы.

"Снабдить Россию". В США предложили радикально решить проблему Украины.

Фото и видео: YouTube / Fox News