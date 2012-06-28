Лора Ингрэм оценила попытки Вашингтона затянуть вооруженный конфликт для ВСУ.

Попытки команды американского президента Джо Байдена объединить военные пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в Конгрессе США являются "циничной политической уловкой", призванной лишь отсрочить поражение армии киевского режима. Соответствующее мнение выразила в эфире местного телеканала FOX News сделала ведущая Лора Ингрэм. Журналистка иронично предложила Белому дома направлять оружие Запада сразу в Россию.

Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь все равно в конце концов его получат. Прямо как было с "Талибаном"*(запрещенная на территории РФ террористическая организация) в Афганистане. Лора Ингрэм, ведущая Fox News

Иностранка заметила, что сейчас даже самые стойкие "ястребы" уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу украинской поддержки, пытаясь объединить запрос к законодателям по финансированию Киева и "законным причинам" вроде еврейского государства.

Ведущая Fox News напомнила про теракты 11 сентября из-за очевидной проблемы.

Фото и видео: YouTube / FOX News