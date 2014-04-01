В Белом доме обвинили Россию в "дезинформации" о ситуации на границе с Украиной

Джен Псаки прокомментировала данные ВСУ о том, что Россия стягивает боевую технику к границам.

В Белом доме обвинили Россию в "дезинформации" о ситуации на государственной границе с Украиной. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки.

Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определённо, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнёрами. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 1 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил СМИ, что Россия не является одной из сторон вооруженного конфликта на востоке Украины. В связи с этим Москва не может обеспечить всеобъемлющее перемирие на Донбассе, но при этом правительство использует все свое влияние для выполнения соглашений.

В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией.

Фото: Белый дом