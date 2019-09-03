В Белграде начали строить метро, местные жители провели протестную акцию

До 2030 года Белград получит две линии метро протяженностью 42 километра.

В Белграде началось строительство метро в районе Макишко-Поле. Об этом сообщил заместитель мэра города Горан Весич. Обещание реализовать проект власти впервые дали еще в 1970 году.

До 2030 года Белград получит две линии метро протяженностью 42 километра с 43 станциями… Две линии метро будут стоить около 4,6 миллиарда евро.

В понедельник на месте строительства прошла акция протеста – около сотни местных жителей выразили несогласие с прокладкой маршрута. На данном участке находятся подземные источники воды, которые, по мнению протестующих, связаны с городским водоснабжением.

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Видео: Youtube/СРБИН.инфо