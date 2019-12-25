Петербург укрепляет партнерские связи с коллегами из Сербии

Между Белградом и Петербургом укрепляют партнерские связи на межпарламентском, городском, муниципальном уровнях.

Накануне делегация из Петербурга прибыла в Белград (Сербия). Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский встретились председателем Народной скупщины Сербии Ивицой Дачичем, почтили память журналистов, погибших при бомбардировках Белграда в 1999 году, а также приняли участие в уникальном проекте оформления Храма Саввы Сербского.

По словам губернатора Петербурга, город уделяет особое внимание укреплению партнёрских связей с Сербией на всех уровнях – межпарламентском, городском, муниципальном. Также Беглов напомнил, что 10 сентября стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Белградом в различных областях. Кроме того, в следующем году в Белграде планируют открыть Информационный деловой центр Петербурга.

Исторические связи между нашими церквями уходят вглубь веков. Благоукрашение храма стало нашим совместным делом. В России чтут память святого Саввы Сербского и других святых сербской земли. высказался петербургский губернатор, посетив Храм Саввы Сербского – одного из самых почитаемых святых в Сербии, первого архиепископа Сербской Православной Церкви.

Встреча завершилась концертом от имени правительства Петербурга. Перед гостями концерта выступили народный артист России Василий Герелло, Эдуард Хиль младший, ансамбль "Эссе-квинтет". Петербургские артисты исполнили популярные русские и сербские музыкальные произведения.

Фото: Смольный