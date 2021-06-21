В Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ на автомобиль пострадала женщина

Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пациентки, пострадавшей из-за удара БПЛА.

Вооруженные силы Украина с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю, который двигался по участку дороги "Ракитное - Бобрава" по территории Белгородской области. В результате атаки БПЛА ранения получила местная жительница. Соответствующее заявление сделал через собственный Telegram-канал губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Чиновник заметил, что бойцы подразделения самообороны доставили женщину с предварительным диагнозом минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга в Ракитянскую Центральную районную больницу. Для дальнейшего обследования пациентка будет переведена в городскую больницу под номером два в Белгороде.

В Ракитянском районе автомобиль атакован FPV-дроном ВСУ. Пострадал мирный житель. Транспортное средство уничтожено огнем. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области из-за сброса взрывчатки с БПЛА погибла женщина.

Фото: : Telegram / Настоящий Гладков