В Белгородской области из-за сброса взрывчатки с БПЛА погибла женщина

Вячеслав Гладков рассказал о погибших и пострадавших в регионе за 16 июля.

На территории Белгородской области из-за сброса взрывчатки с украинского беспилотника погибла женщина. Соответствующее заявление подписчикам сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-аккаунте. Российский чиновник добавил, что для российского региона выдался очередной тяжелый день, так как жертвами противника за 16 июля стали три человека.

Конечно же, хотел сказать искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших, понимаем, что эти потери невосполнимы, горечь утраты – она будет всегда, и утешить невозможно, когда гибнет человек, который был всю твою сознательную жизнь рядом с тобой. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что 17 человек получили ранения. Сейчас медицинский персонал оказывает пациентам всю необходимую помощь. Глава региона добавил, что местные власти прекрасно понимают, что угроза со стороны ВСУ только увеличивается и в первую очередь связана с ударами БПЛА. Администрация вместе с силовыми структурами в ежедневном режиме рассматривает вопросы усиления мер безопасности. Однако одним решением сделать это будет невозможно, необходимо принятие целого комплекса мер. Вячеслав Гладков дополнительно призвал оперативно доводить информацию до граждан о существующих угрозах.

Не все беспилотники детектируются, поэтому не всегда есть возможность известить об угрозе атак. Поэтому мы должны каждую секунду быть внимательными для того, чтобы спасти свою жизнь и жизни своих близких. Вячеслав Гладков, глава региона

Гладков рассказал о числе погибших жителей Белгородской области с 2022 года.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков