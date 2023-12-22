В Белгороде возбудили дело о хулиганстве после избиения подростками прохожих

К ситуации подключились полиция, СК РФ и УФСБ России.

В России возбуждено уголовное дело (по части 2 статьи 213 УК РФ) о хулиганстве после нападения подростков на прохожих в Белгороде. Преступление несовершеннолетние злоумышленники снимали на видео, а затем публиковали в социальных сетях. Официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк заметила, что оперативники провели допрос одного из потерпевших. Сейчас сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и соучастники криминальной деятельности в регионе.

После изучения видеозаписей мои коллеги из белгородской полиции менее чем за сутки установили личности фигурантов и сейчас принимают меры к их задержанию. Известно, что трое из них ранее были судимы. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков связался с руководителями правоохранительных органов области и обсудил ситуацию. В собственном Telegram-канале чиновник пояснил, что оперативное сопровождение уголовных дел в текущий момент осуществляет региональное УФСБ.

В Петербурге задержали замдиректора "Водоканала".

Фото и видео: Следственный комитет России