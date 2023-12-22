В Петербурге задержали замдиректора "Водоканала"

Официально Чернышов находится на данной должности с 2022 года.

Следственный комитет задержал замдиректора СПб ГУП "Водоканал" Вадима Чернышова по подозрению в махинациях при проведении конкурсов на сотни миллионов рублей, сообщил 47news. Обыски прошли на рабочем месте и по месту проживания сотрудника "Водоканала".

Официально Чернышов находится на данной должности с 2022 года. До этого он являлся директором по закупочной деятельности Водоканала. Предполагается, что подозреваемый связан с делам, связанным с намеренным завышением стоимости при проведении конкурсов, в которых побеждала подконтрольная организация. Речь может идти об ущербе на сумму более 100 млн рублей.

В пресс-службе "Водоканала" отметили, что оказывают содействие правоохранительным органам, но других комментариев от предприятия не поступило.

В 2024 году "Водоканал" реконструирует тоннельный коллектор к острову Белый.

Фото: Piter.tv