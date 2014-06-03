  1. Главная
В Белгороде один человек погиб при ударе украинского беспилотника
Еще один местный житель был госпитализирован.

Один человек погиб, еще один ранен на территории Белгорода в результате целенаправленного удара украинского беспилотника по коммерческому объекту в российском регионе. Соответствующее заявление глава Белгородской области Вячеслав Гладков сделал подписчикам через собственный аккаунт в Telegram-канале. Чиновник пояснил, что жертва вражеского удара скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

Ещё одного мужчину с осколочными ранениями в тяжёлом состоянии бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В Белгороде от ударов беспилотников ВСУ ранен мирный житель.

