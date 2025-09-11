В Белгороде от ударов беспилотников ВСУ ранен мирный житель

Гладков назвал обстановку в Белгороде тяжелой из-за атаки БПЛА.

Губернатор российского региона Вячеслав Гладков назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал в собственном аккаунте в Telegram-канале. Он призвал местное население следить за теми сообщениями в социальных сетях, которое поступают из официальных источников и мониторингового канала об изменения уровня угрозы БПЛА на указанных территориях. Глава региона уточнил, что эти сведения действительно могут спасти жизни людей и их близких.

Тяжёлая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе.... Прошу вас максимально внимательно относиться к информации, которая поступает из телеграм-канала, сообщающего о движении вражеских БПЛА. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В результате детонации беспилотника местный житель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки. Известно, что бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу под вторым номером. Сейчас пациенту оказывается необходимая помощь. От удара второго дрона были повреждены остекление социального объекта и транспортное средство.

В Шебекино мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков