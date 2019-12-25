В Валлонии объяснили, что этот способ лучше, чем внедрение санитарных ковид-пропусков.

В Бельгии предложили сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной. Об этом в эфире местного телеканала RTL рассказала глава по туризму второго по численности населения региона - Валлония. Спикер заявила, что за последнюю неделю в стране количество новых пациентов уменьшилось на 3 процента по сравнению с неделей, которая была ранее. Чиновница сослалась на статистику местного национального института по вопросам здравоохранения Sciensano. При этом увеличивается показатель летальных исходов среди зараженных, а также число граждан, нуждающихся в госпитализации.

Показатели вакцинации неплохие, но остается вопрос – удалось ли нам убедить тех, кто пока не привился, в необходимости пойти на укол? Если мы хотим действительно победить этот вирус, надо начинать обсуждение, это не быстрый процесс, а нам необходимо противостоять пандемии сегодня. Валери де Бю, министр по туризму

Напомним, что полностью в Бельгии вакцинировано 84% взрослых граждан. Самые высокие показатели по вакцинации по стране зафиксированы во Фландрии (около 90%), а самый низкий уровень – в Брюсселе (только 62%). В Валлонии полностью вакцинированы порядка 79% взрослых. Де Бю уверена, что решение по поводу обязательной вакцинации лучше, чем введение санитарных ковид-пропусков. Последний документ чиновника назвала возможным временным методом борьбы с пандемией.

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