Венсан Ван Петегем назвал идею главы ЕК слишком размытой.

Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Венсан Ван Петегем сомневается в инициативе от Европейской комиссии создать "репарационный кредит" для Украины на базе доходов от российских активов, заморозку которые в странах коллективного Запада Москва не раз называла воровством. Соответствующее заявление эксперт сделал во время пресс-подхода с журналистами, выступая перед началом встречи министров экономики и финансов стран ЕС. Мероприятие организовано в Копенгагене. Иностранный чиновник из Брюсселя заметил, что предложение находится у коллег находится на рассмотрении. По мнению эксперта, проект Урсулф ыон дер Ляйен достаточно расплывчатый. Бельгия как независимое государство ведет последовательную политику, так как с самого начала специальной военной операции власти говорили о невозможности конфисковать суверенные активы России в региональном сообществе. Министр считает, что риски должны быть распределены между всеми государствами-членами ЕС.

И если вы посмотрите на то, что сейчас обсуждается, я думаю, что все еще существует много неопределенностей, а также много рисков. Поэтому я немного скептически отношусь к предложению на рассмотрении. Венсан Ван Петегем, министр бюджета Бельгии

Напомним, что в сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Европейского союзе предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования киевского режима. такое решение создано на базе доходов замороженных российских активов.

Глава МИД Бельгии высказался о конфискации российских активов.

Фото: European Commission