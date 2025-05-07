В Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор

Мужчине не удалось воплотить преступный замысел до конца, так как его остановили силовики.

На территории города Барнаула российские силовые структуры задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ через социальные сети. Известно, что в апреле 2025 года мужчина 2004 года рождения совершил попытку преступления. Он действовал в интересах международной террористической организации. Сейчас в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ. По ходатайству государственного обвинения фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде ареста.

... Совершил попытку поджога здания с помощью канистры с дизельным топливом в целях дестабилизации деятельности органов власти. Довести до конца свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан. пресс-служба УФСБ РФ по региону

ФСБ задержала мужчину, который призывал к уничтожению Крымского моста.

Фото и видео: УФСБ РФ по Алтайскому краю