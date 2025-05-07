В Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор

На территории города Барнаула российские силовые структуры задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ через социальные сети. Известно, что в апреле 2025 года мужчина 2004 года рождения совершил попытку преступления. Он действовал в интересах международной террористической организации. Сейчас в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ. По ходатайству государственного обвинения фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде ареста.
... Совершил попытку поджога здания с помощью канистры с дизельным топливом в целях дестабилизации деятельности органов власти. Довести до конца свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан.
пресс-служба УФСБ РФ по региону
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Фото и видео: УФСБ РФ по Алтайскому краю
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