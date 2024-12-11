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В Балашихе при пожаре в доме спасли 10 минипигов

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Спасатели вскрыли металлическую дверь и нашли в квартире семью домашних свинок.

Российские спасатели помогли  выжить десяти минипигам в Московской области. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники  пресс-службы " Мособлпожспаса" в социальных сетях. Известно,что животные были перемещены из горящей квартиры в безопасное место. Чрезвычайная ситуация произошла га первом этаже жилого пятиэтажного здания по улице Текстильщиков в Балашихе. С помощью специального устройства личный состав экстренной службы вскрыла металлическую дверь в помещении и нашли там порядка 10 домашних свиней.  В результате питомцы выскочили в коридор ради спасения из огня и дыма.

Пожарные 201-й, 202-й и 300-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО "Мособлпожспас" совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы в ходе тушения пожара в жилом доме эвакуировали 10 человек, в том числе двоих детей. Одного из детей пожарные вынесли на руках с верхних этажей в спасательном устройстве. А также спасли целое семейство карликовых свиней.

пресс-служба "Мособлпожспаса"

Возгорание было ликвидировано в течение 40 минут, специалистами не допущено распространение огня на соседние квартиры. В инциденте никто не пострадал.

Охотнадзор Ленобласти сообщил о встрече с верблюдом во время рейда.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал ГКУ МО "Мособлпожспас

Теги: балашиха, минипиг, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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