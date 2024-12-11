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Охотнадзор Ленобласти сообщил о встрече с верблюдом во время рейда
Сегодня, 16:48
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Охотнадзор Ленобласти сообщил о встрече с верблюдом во время рейда

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Как оказалось, тёплая зима влияет и на обитателей животного мира.

В конце января инспекторы Охотнадзора Ленинградской области запечатлели необычное зрелище — верблюда, спокойно прогуливающегося по Тосненскому району.

Фотография животного появилась в Telegram-канале Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

В комментариях представители охотнадзора уточнили, что верблюд не является диким животным, а сам пост носит юмористический характер. Точное местоположение верблюда не разглашается.

Ранее Piter.TV сообщал, что провалившуюся под лед беременную лосиху спасли в деревне Бельское.

Фото: Telegram-канал "Охотнадзор 47"

Теги: верблюд, охотнадзор ленобласти, теплая зима
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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