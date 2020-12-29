Ручная оленуха из Ленобласти нашла новый дом

Её передали в зоопарк на Лампушке.

В Приозерском районе Ленинградской области завершилась история оленихи, которая около месяца бродила по окрестностям деревни Раздолье. Животное первый раз заметили после новогодних праздников. Оно привлекло внимание местных жителей своей необычной общительностью и нежеланием уходить в лес.

Как сообщает Telegram-канал комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, олениху подкармливали местные жители, а специалисты наблюдали за животным, которое вело себя как ручное.

Было принято решение отловить оленуху и передать её в зоопарк на Лампушке, где ей обеспечат просторный вольер и профессиональный уход. Теперь у оленухи будет новый дом, где о ней позаботятся.

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Видео.Telegram-канал "Охотнадзор 47"