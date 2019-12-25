Верблюд перевернул коляску с девятимесячным ребенком на Масленице в Пушкине

Малышку госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой.

В Пушкине верблюд перевернул коляску, в которой находилась девятимесячная девочка. Инцидент произошел в Соборном сквере в Пушкине, пишет 78.ru.

Ребенок пострадал во время масленичных гуляний. Малышку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам очевидцев, животное было бесхозным. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на гуляниях в Коммунаре на зрителей обрушился столб для лазанья за призами. На сооружении находился мужчина, он повредил ногу.

Фото: Piter.TV