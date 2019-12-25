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Верблюд перевернул коляску с девятимесячным ребенком на Масленице в Пушкине
Сегодня, 8:43
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Верблюд перевернул коляску с девятимесячным ребенком на Масленице в Пушкине

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Малышку госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой. 

В Пушкине верблюд перевернул коляску, в которой находилась девятимесячная девочка. Инцидент произошел в Соборном сквере в Пушкине, пишет 78.ru. 

Ребенок пострадал во время масленичных гуляний. Малышку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. 

По словам очевидцев, животное было бесхозным. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на гуляниях в Коммунаре на зрителей обрушился столб для лазанья за призами. На сооружении находился мужчина, он повредил ногу. 

Фото: Piter.TV

Теги: верблюд, масленица, соборный сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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