Верблюд перевернул коляску с девятимесячным ребенком на Масленице в Пушкине

В Пушкине верблюд перевернул коляску, в которой находилась девятимесячная девочка. Инцидент произошел в Соборном сквере в Пушкине, пишет 78.ru.
Ребенок пострадал во время масленичных гуляний. Малышку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.
По словам очевидцев, животное было бесхозным. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее на гуляниях в Коммунаре на зрителей обрушился столб для лазанья за призами. На сооружении находился мужчина, он повредил ногу.
Фото: Piter.TV
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