Столб с мужчиной рухнул на зрителей на гуляниях Масленицы в Ленобласти

Участники гуляний не пострадали.

Традиционные масленичные гуляния в городе Коммунар Ленинградской области едва не закончились трагедией. Во время мероприятия на толпу зрителей обрушился столб для лазанья за призами.

В момент обрушения на столбе находился мужчина, который пытался добраться до вершины за призом. Видеозапись инцидента показывает, что столб начал опасно крениться ещё на полпути к вершине, но это не остановило смельчака.

К счастью, зрители вовремя заметили опасность и успели разбежаться, избежав травм. Мужчина, упавший вместе со столбом, повредил ногу. Информация о том, получил ли он желанный приз, добравшись до вершины перед падением, не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщал, что подозреваемый в грабеже мужчина избил кондуктора автобуса в Новогорелово.

Видео: Telegram-канал "Петербург 1703"