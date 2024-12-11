Провалившуюся под лед беременную лосиху спасли в деревне Бельское

Животное вытянули из воды при помощи троса.

Сотрудники 215-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса" спасли беременную лосиху, которая провалилась под лед. Такой инцидент произошел вблизи деревни Бельское Талдомского округа на территории Московской области. За помощью в экстренные службы обратились местные жители. Они указали, что заметили дикого зверя, когда тот переходил через полноводный ручей. Однако этот маневр у животного не удался и лосиха угодила в ледяную воду. Она не могла самостоятельно выбраться на поверхность земли. Прибывшие спасатели осторожно подобрались к потерпевшей. Они накинули на шею лосихи трос, а затем вместе с очевидцами вытянули груз на берег. Затем специалисты укутали замерзшую лосиху в термоодеяло и растерли ее тело. Такое решение помогло улучшить кровообращение зверя. Далее лосиха убежала в лес.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости