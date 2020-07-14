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В Баку заявили о гибели генерала из-за обстрела со стороны Армении

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В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что в Баку заявили о гибели генерала из-за обстрела со стороны Армении. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства генерал-лейтенант Карим Валиев. 

Отмечается, что ожесточенные бои шли  с 13 на 14 июля в Товузском районе. В результате обстрела Армении погибли генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев.

Армени заявила о ранении двух полицейских и трех военных. О погибших не сообщается. 

Ранее мы сообщали о том, что в Афганистане при взрыве погибли пять человек.

Видео: Telegram/Военный осведомитель

Теги: азербайджан, армения, баку, военный конфликт баку
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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