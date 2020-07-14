В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что в Баку заявили о гибели генерала из-за обстрела со стороны Армении. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства генерал-лейтенант Карим Валиев.

Отмечается, что ожесточенные бои шли с 13 на 14 июля в Товузском районе. В результате обстрела Армении погибли генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев.

Армени заявила о ранении двух полицейских и трех военных. О погибших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в Афганистане при взрыве погибли пять человек.

Видео: Telegram/Военный осведомитель