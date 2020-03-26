В Багдаде обстреляли посольство США

В "Зеленой зоне" Ирака пали минимум две ракеты.

В "зелёной зоне" Багдада 26 марта обстреляли посольство США. В "зеленой зоне" находятся основные правительственные здания и иностранные ведомства. По данным журналистов "ТАССа", как минимум две ракеты упали недалеко от дипломатического здания США в Ираке. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее 14 марта неизвестные атаковали базу с американскими войсками в Ираке. Тогда один из военных сообщил, что на территорию объекта упало не менее 10 ракет. На базе находились представители международной коалиции по борьбе с терроризмом. В 2020 году сериянападений на посольство США в Ираке началась в январе. Причиной стало убийство силами Америки генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" 3 января. Уже 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Военные назвали данную операцию "Мученик Сулеймани".

США нанесли ответный удар в Ираке.

Видео: YouTube/The Sun