Карантинные меры по стране продлеваются до 1 апреля.

В Азербайджане продлили карантин по коронавирусу. Об этом сообщили местные представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Специалисты отметили, что решение уже одобрено кабинетом министров. На данный момент известно, что ограничения будут действовать на территории государства до 1 апреля текущего года.

Проанализирована текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире, в том числе в Азербайджане, связанная с новым видом коронавируса, с целью предотвращения возможных последствий принято решение продлить срок особого карантинного режима на территории страны до 06:00 1 апреля 2021 года заявление оперштаба Азербайджана

Чиновники уточнили, что с 1 февраля заведения ресторанного бизнеса будут работать с определенными послаблениями. Ранее правительство решило с 18 января смягчить ряд ограничений, введенных в рамках эпидемиологического карантина. По данным Баку, в стране фиксируется определенная стабильность динамике распространения COVID-19.

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