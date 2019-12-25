Полиция устроила погоню за преступником.

В Азербайджане мужчина угнал пассажирский автобус и попал на видео. Об этом сообщили журналисты с Telegram-канала "Мобильный репортер official". По данным источника, инцидент произошел в городе Сумгаит. В момент угона в салоне общественного транспорта находились люди.

Известно, что правоохранительные органы устроили погоню за злоумышленником. Очевидцы заявили о том, что слышали стрельбу. По неуточненной информации, в автобусе могли перевозить заключенных. Однако точные мотивы преступника пока что непонятны. Журналисты Sputnik Азербайджан рассказали, что речь идет о коммерческом автобусе. У них есть сведения о том, что мужчина мог вести транспорт не для того, чтобы его угнать, а из-за своего алкогольного опьянения.

Ранее в социальных сетях появились данные о том, что пострадавший автобус следовал по маршруту из Баку. При этом и водитель, и угонщик скрылись от полиции. В Бакинском транспортном агентстве эти сведения не подтвердили. Официальный представитель ведомства уточнил, что

В соцсетях ранее сообщали, что автобус следовал по маршруту Баку - Сумгаит и был угнан. При этом водитель и угонщик якобы сбежали от полиции, поскольку были пьяны. Однако в Бакинском транспортном агентстве эту информацию не подтвердили. Официальный представитель ведомства Маис Агаев заявили, что можно говорить об обычном хулиганстве.

В Петербурге и Ленобласти в один день исчезли два "Хендая". На каждый угон ушло не более двух минут.

Фото: Telegram-канал "Мобильный репортер official".