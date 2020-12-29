В Петербурге и Ленобласти в один день исчезли два "Хендая". На каждый угон ушло не более двух минут

По факту одного угона возбуждено дело.

За один день в Петербурге и Ленобласти неизвестные угнали два автомобиля марки "Хендай". Как стало известно Piter.TV, на кражу и отъезд в неизвестном направлении злоумышленникам понадобилось не более двух минут.

Первую машину, "Хендай Санта фе", угнали с парковки у дома №1 корпус 3 по Красносельскому шоссе в поселке Новоселье. Владелец автомобиля обратился в полицию в девятом часу утра, оценив потерю в 1,7 млн рублей. Полиция отследила по камерам на воротах забора вокруг дома заявителя, что около шести утра к машине подошел мужчине в темной одежде и медицинской маске. Спустя две минуты злоумышленник уехал со двора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вторая жалоба на угон поступила в петербургскую полицию незадолго до полудня. Неработающий мужчина не обнаружил свой белый "Хендай Соната" у дома №17 корпус 1 по Тимуровской улице. Ущерб владельцу оценили в 1,2 млн рублей. Полицейские установили, что незнакомый мужчина сел в машину в десятом часу вечера накануне и уехал уже через полторы минуты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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