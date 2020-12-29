Сейчас российские военные проходят спецподготовку для решения данных задач.

Центр контроля за прекращением огня в НКР развернут в Азербайджане. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Министерство обороны России заявило, что основная задача центра - мониторинг режима прекращения боевых действий при помощи беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.

Сейчас российские военные проходят спецподготовку для решения данных задач.

Ранее мы писали, что "полуторку", работавшую на Дороге жизни, выставят во дворе Академической капеллы.

Видео: Youtubе/Минобороны России