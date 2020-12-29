Центр контроля за прекращением огня в НКР развернут в Азербайджане. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Министерство обороны России заявило, что основная задача центра - мониторинг режима прекращения боевых действий при помощи беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.
Сейчас российские военные проходят спецподготовку для решения данных задач.
Ранее мы писали, что "полуторку", работавшую на Дороге жизни, выставят во дворе Академической капеллы.
Видео: Youtubе/Минобороны России
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