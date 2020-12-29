"Полуторку", работавшую на Дороге жизни, выставят во дворе Академической капеллы

За годы войны на ней перевезли более 19 тысяч больных и раненых.

В Военно-медицинском музее Минобороны РФ 27 января представят грузовую автомашину ГАЗ-АА Б-77-309 ("полуторку") 1937 года выпуска. Этот автомобиль работал в годы войны на Дороге жизни. Специалисты музея смогли восстановить машину, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Полуторка" станет экспонатом музея, посмотреть ее можно во дворе Академической капеллы. Этот автомобиль был приспособлен для перевозки раненых и больных и принадлежал 73-й Отдельной автотранспортной роте 73-й Отдельной автотранспортной роте.

По данным на 1 января 1945 года, "полуторка" имела пробег 53 250 километров, за годы войны на ней перевезли более 19 тысяч больных и раненых.

План мероприятий, посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: пресс-служба ЗВО