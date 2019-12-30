В Автово построят новый цирк вместимостью 1,4 тыс. зрителей

До 2024 года его можно не ждать.

В Автово построят новый цирк. Его вместимость будет достигать 1,4 тысячи человек. Площадка появится на месте старого шапито. Модернизация произойдет за счет государственного бюджета. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе Росгорцирка. Ранее чиновники анонсировали проект строительства. О нем заговорили еще в ноябре прошлого года. Оценочная стоимость - 1,5-2 млрд рублей.

Мы планируем строить современное, привлекательное и многофункциональное здание, которое может трансформироваться из манежа в зрительный зал прокомментировали в ведомстве

Предположительно, на проект и экспертизу уйдет около полутора лет с учетом подтверждения конструкторского решения. Еще два с половиной года следует прибавить на строительство объекта. Если цирк сделают облегченным, то на его создание уйдет всего полтора года. Выбор типа будет зависеть от имеющегося участка в Петербурге.

В новом цирке будут выступать с программами, которые курсируют между всеми заведениями Росгосцирка. Сейчас ему подведомственны 38 стационарных цирков по стране и пять шапито в нескольких регионах России.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Автово построят инновационный цирк к 2024 году.

Фото: Pixabay.com