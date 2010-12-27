В Автово построят инновационный цирк к 2024 году

Проект разработан Росгосцирком.

Росгосцирк планирует открыть инновационные цирки в Москве и Петербурге. Новые здания начнут функционировать не раньше 2024 года. Об этом заявил генеральный директор Владимир Шемякин во время заседания Министерства культуры.

Представитель Росгосцирка отметил, что на данный момент уже существует проект помещений. Он разработан так, что при необходимости купол сможет трансформироваться в концертный зал. Также специалисты обновят противопожарную сигнализацию. Производственная площадь составит около 14 тысяч квадратных метров. Вместимость зала - почти три тысячи человек. Финансированием займутся федеральные органы власти. Из бюджета выделят около одного миллиарда рублей.

Известно, что в Петербурге инновации затронут здание нынешнего цирка в районе метро "Автово". Российские строители учтут опыт китайских коллег. Также появится филиал "Арены". Он будет объединять общежития гостиницы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин освободил россиян от нескольких налогов.

Фото: Pixabay.com

