Путин освободил россиян от нескольких налогов

Изменения коснутся некоторых категорий граждан.

Президент России Владимир Путин освободил россиян от ряда категорий налогов. Соответствующие документы опубликовали на официальном портале правовой информации.

Путин освободил студентов (курсантов), ординаторов, ассистентов-стажеров, адъюнктов и аспирантов от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи в пределах 4 тыс. рублей в год. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Также со дня опубликования закона пострадавшие в ЧС могут не платить подоходный налог. От НДФЛ освобождены доходы жителей России, которые предоставляют пострадавшим при терактах, в стихийных бедствиях и других ЧС жилье на условиях аренды, плата за которые осуществляется за счет бюджета РФ.

Кроме того, президент подписал закон о стимулировании развития гражданской авиации. В документе также говорится об освобождении от налога при ввозе на территорию РФ воздушных судов, которые должны быть зарегистрированы в открытом реестре. Суда, которые зарегистрированы в иностранном госреестре, обязаны будут предоставить копию свидетельства о регистрации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в МЧС России не запрещали курить на балконах.

Фото: kremlin.ru