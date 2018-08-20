Новый цирк в Автово построят с учетом современных требований

Цирк построят взамен старого.

В Автово появится стационарный цирк, его возведут на месте старого цирка. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора "Росгосцирка" Михаил Смородкин, передало ТАСС.

Развлекательное заведение учтет новейшие требования к сооружениям такого типа. На данный момент специалисты готовят предпроектное архитектурное решение. Смородник отметил, что третий цирк в Петербурге строить не планируют.

Первый стационарный цирк появился в 1877 на набережной реки Фонтанки, он известен как цирк им. Чинизелли. Второй был открыт в Автово в 1995 году.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как выглядит трехмерная историческая панорама в Севкабеле.

Фото: vk.com/avtovo_circus