Леоноре Гевесслер объяснила, что ЕК не предложила ничего, что позволит гарантировать энергобезопасность поставок.

В Австрии заявили, что страна все еще зависит от российского газа. Соответствующей информацией с журналистами поделилась министр по энергетике Леоноре Гевесслер во время прибытия на экстренное заседание профильным ведомств в Брюсселе. В связи с обстановкой в стране власти в Вене не рассматривают варианта с введением потолка стоимости на углеводородное сырье. По мнению чиновницы, в противном случае это решение не позволит региону обеспечить безопасность энергопоставок.

В последние дни мы много обсуждали потолок цен на импортируемый газ. <...> Австрия, как и прежде, зависима от импорта природного газа, в частности российского газа. Леоноре Гевесслер, глава Минэнерго Австрии

Она пояснила, что среди предложений от Европейской комиссии не увидела такой инициативы, которая позволило бы Австрии уверенно говорить о том, что международные партнеры будут и дальше осуществлять энергопоставки в Европу в достаточном количестве в том случае, если страна откажется от оплаты требуемой Россией стоимости.

Австрия отказалась поддержать предложение ЕК о лимите цен на российский газ.

Фото и видео: European Commission