Австрия отказалась поддержать предложение ЕК о лимите цен на российский газ

В Австрии заявили, что не могут поддержать идею о введении потолка цен на российский газ. Соответствующее заявление во время своего прибытия на неформальную встречу лидеров министерств по экономике и финансам стран евросоюза в Праге сделала Леоноре Гевесслер, которая является руководителем австрийского ведомства по защите климата, экологии энергетики, транспорта, технологий и инноваций.
Это болезненное обстоятельство для Австрии и для меня. Мы смогли снизить зависимость от российского газа с 80% до менее 50%. Но мы все еще зависимы. Поэтому сейчас это предложение мы поддержать не можем.
Леоноре Гевесслер, министр энергетики Австрии
Канцлер Австрии Нехаммер пообещал с 1 декабря заморозить цены на электричество на 1,5 года.
Фото и видео: European Commission
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