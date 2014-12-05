Австрия отказалась поддержать предложение ЕК о лимите цен на российский газ

Леоноре Гевесслер рассказала, что страна все еще зависима от энергоресурсов России.

В Австрии заявили, что не могут поддержать идею о введении потолка цен на российский газ. Соответствующее заявление во время своего прибытия на неформальную встречу лидеров министерств по экономике и финансам стран евросоюза в Праге сделала Леоноре Гевесслер, которая является руководителем австрийского ведомства по защите климата, экологии энергетики, транспорта, технологий и инноваций.

Это болезненное обстоятельство для Австрии и для меня. Мы смогли снизить зависимость от российского газа с 80% до менее 50%. Но мы все еще зависимы. Поэтому сейчас это предложение мы поддержать не можем. Леоноре Гевесслер, министр энергетики Австрии

Канцлер Австрии Нехаммер пообещал с 1 декабря заморозить цены на электричество на 1,5 года.

Фото и видео: European Commission