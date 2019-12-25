Канцлер Австрии Нехаммер пообещал с 1 декабря заморозить цены на электричество на 1,5 года

Правительство поможет домохозяйствам в вопросе компенсации потребления энергоресурсов.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер пообещал с 1 декабря заморозить цены на электричество на 1,5 года. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал на пресс-конференции в Вене, выступая по завершению рабочей встречи местного правительства. Эксперт добавил, что предположительно данная мера будет действовать до 30 июня 2024 года. Окончательное постановление о снижении стоимости на электроэнергию кабмин примет позже.

Мы договорились ввести ценовой тормоз на электроэнергию. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Данная мера поддержки предполагает частичную компенсацию австрийским правительством затрат местного населения на электроэнергию в рамках потребления 2900 кВтч. Однако выше данного уровня потребления компенсация не будет производиться. За счет помощи государства домохозяйства смогут сэкономить в районе 500 евро в год.

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Фото и видео: YouTube / OE24.TV