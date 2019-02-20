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В Австрии после прививки вакциной Pfizer умер 41 человек
Вчера, 20:40
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d_s_sarkisov

В Австрии после прививки вакциной Pfizer умер 41 человек

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У троих из них была исключена связь с вакцинацией.

В Австрии умер 41 человек после прививки вакциной от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.

В документе уточняется, что у троих пациентов была исключена связь с вакцинацией. Другие 11 человек привились на время инкубационного периода заболевания COVID-19. Еще 19 человек, предположительно, скончались из-за того, что у них ранее были серьезные заболевания. Причины смерти у остальных восьми пациентов пока уточняются.

Ранее стало известно, что в Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Теги: pfizer, австрия, вакцина, коронавирус, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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