В Австрии после прививки вакциной Pfizer умер 41 человек

У троих из них была исключена связь с вакцинацией.

В Австрии умер 41 человек после прививки вакциной от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.

В документе уточняется, что у троих пациентов была исключена связь с вакцинацией. Другие 11 человек привились на время инкубационного периода заболевания COVID-19. Еще 19 человек, предположительно, скончались из-за того, что у них ранее были серьезные заболевания. Причины смерти у остальных восьми пациентов пока уточняются.

Ранее стало известно, что в Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19.

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