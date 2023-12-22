  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:54
150
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Австрии обрушились с критикой на парламент из-за выступления Зеленского

0 0

Герберт Кикль призвал Россию и Украину найти точки соприкосновения ради мира в регионе.

Выступление лидера киевского режима Владимира Зеленского в парламенте Австрии подрывает нейтральный статус этой европейской страны. Такое мнение в эфире местного телеканала ZIB2 высказал лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Иностранец заметил, что если законодатели будут давать слово одной из сторон регионального конфликта, то затем требуется выслушать и вторую из них. В противном случае такая ситуация будет противоречить принципу нейтралитета.  В результате председатель АПС заключил, что одинаково критично относится и к России, и к Украине, однако мир будет возможен лишь в том случае, если Москва и Киев найдут точки соприкосновения.

Национальный совет - это не сцена для противоборствующих сторон.

Герберт Кикль, политик

Кнайсль: Россия обошла экономику Германии спустя 2 месяца после прогноза Путина.

Фото и видео: YouTube / Österreich zuerst

Теги: австрия, герберт кикль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии