Герберт Кикль призвал Россию и Украину найти точки соприкосновения ради мира в регионе.

Выступление лидера киевского режима Владимира Зеленского в парламенте Австрии подрывает нейтральный статус этой европейской страны. Такое мнение в эфире местного телеканала ZIB2 высказал лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Иностранец заметил, что если законодатели будут давать слово одной из сторон регионального конфликта, то затем требуется выслушать и вторую из них. В противном случае такая ситуация будет противоречить принципу нейтралитета. В результате председатель АПС заключил, что одинаково критично относится и к России, и к Украине, однако мир будет возможен лишь в том случае, если Москва и Киев найдут точки соприкосновения.

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Фото и видео: YouTube / Österreich zuerst